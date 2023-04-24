«Спартак» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» примет «Краснодар» на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч команд в первом круге, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:1 в пользу «Спартака». Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. У «быков» Сергей Бородин забил в свои ворота, а Эдуард Сперцян — в чужие.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.