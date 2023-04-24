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Бабурин: «Торпедо» проигрывает не из-за пенальти, сомнительный момент лишь со «Спартаком»

Бабурин: «Торпедо» проигрывает не из-за пенальти, сомнительный момент лишь со «Спартаком»
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о матчах команды в чемпионате России.

«Какие пенальти в наши ворота вызывают сомнения? Первый со «Спартаком»? Да. Когда проходит эпизод, и потом обе не понимают, по поводу чего проходит просмотр. Игроки «Спартака» не понимали, что смотрят. Это, наверное, о чём-то говорит. Все остальные вопросов, наверное, не вызывают. Думаю, мы проигрываем не из-за пенальти.

Надежда на то, что не вылетим, есть. После сборов у нас было три важных матча — с Нижним, «Факелом» и «Химками», из них мы проиграли один, в двух добились победы — неважно как. Понятно, что были ещё «Спартак», «Краснодар» и «Урал» и везде надо набирать очки, но всё будет зависеть от того, как мы будем играть и как выступят наши конкуренты», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».

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