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«МЮ» надеется подписать Кейна летом. Стоимость форварда — не менее € 95 млн

«МЮ» надеется подписать Кейна летом. Стоимость форварда — не менее € 95 млн
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Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится к переговорам по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает The Telegraph.

Манкунианцы желают выяснить, в какую сумму может обойтись покупка форварда сборной Англии, а также, каким образом необходимо вести переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниелом Леви.

Сообщается, что руководитель лондонского клуба будет готов рассмотреть трансферные предложения от европейских клубов на сумму не менее € 95 млн, в то время как у клубов из чемпионата Англии он запросит порядка € 115 млн.

По информации источника, мюнхенская «Бавария» также заинтересована в приобретении английского форварда.

В текущем розыгрыше АПЛ нападающий провёл 32 матча, отметившись 24 голами и сделав две результативные передачи.

Действующее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока по данным интернет-портала Transfermrkt – € 90 млн.

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