Долгов: суперэмоций после победы в матче с «Торпедо» не было, мы всё ещё в зоне вылета

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (4:2).

«Каких-то суперэмоций после победы в матче с «Торпедо» не было, потому что мы всё ещё в зоне вылета. Они будут, если мы выйдем из этого положения. А так — победа, которой давно не было, хорошо, что набрали три очка. Конечно, теперь шансов выйти из зоны вылета стало больше. Надо будет и дальше понадёжнее играть в обороне, потому что впереди три тяжёлых соперника — «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». С ними нам надо цепляться за любые очки. Если справимся, будет здорово», — сказал Долгов «РБ Спорт».

«Химки» находятся в чемпионате на 15-м месте, набрав 17 очков. Строчкой выше располагается «Факел», набравший 18 баллов.