«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» примет «Краснодар» на стадионе «Открытие Банк Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Дуарте, Игнатов, Пруцев, Соболев, Бальде.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.
Матч команд в первом круге, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:1 в пользу «Спартака». Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. У «быков» Сергей Бородин забил в свои ворота, а Эдуард Сперцян — в чужие.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.
- 24 апреля 2023
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:44
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:50
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:59