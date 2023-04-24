«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» примет «Краснодар» на стадионе «Открытие Банк Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Дуарте, Игнатов, Пруцев, Соболев, Бальде.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

Матч команд в первом круге, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:1 в пользу «Спартака». Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. У «быков» Сергей Бородин забил в свои ворота, а Эдуард Сперцян — в чужие.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.