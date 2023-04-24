Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может пропустить матч с «Тоттенхэмом»

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил травму в воскресенье, 23 апреля, во время матча на Кубок Англии с «Брайтоном», который манкунианцы выиграли в серии пенальти.
Португалец получил болезненный удар в первом тайме, но остался на поле и был заменён лишь на 101-й минуте, когда матч перешёл в экстра-таймы. Вместо Фернандеша в игру вступил Марсель Забитцер.
После финального свистка полузащитник не терял хорошего настроения, поскольку команда Эрика тен Хага забронировала место в финале турнира, однако, по словам эксперта MUTV Дэнни Уэббера, повреждение может оказаться более серьёзным.
«Там определённо что-то есть. Он подвернул голеностоп, сустав опух и может стать очень болезненным. Ему придётся принять обезболивающие или противовоспалительные средства, честно говоря, он действительно хорошо справился с ситуацией. Я думал, он может не выйти на втором тайм, но он продержался намного дольше», – цитирует Уэббера Daily Express.
Фернандеш рискует пропустить все тренировки команды на этой неделе и матч 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», который запланирован на 27 апреля. В текущем сезоне португалец провёл 29 матчей в чемпионате Англии и забил в них пять мячей.
- 24 апреля 2023
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:44
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:50
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:59