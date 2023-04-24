Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может пропустить матч с «Тоттенхэмом»

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил травму в воскресенье, 23 апреля, во время матча на Кубок Англии с «Брайтоном», который манкунианцы выиграли в серии пенальти.

Португалец получил болезненный удар в первом тайме, но остался на поле и был заменён лишь на 101-й минуте, когда матч перешёл в экстра-таймы. Вместо Фернандеша в игру вступил Марсель Забитцер.

После финального свистка полузащитник не терял хорошего настроения, поскольку команда Эрика тен Хага забронировала место в финале турнира, однако, по словам эксперта MUTV Дэнни Уэббера, повреждение может оказаться более серьёзным.

«Там определённо что-то есть. Он подвернул голеностоп, сустав опух и может стать очень болезненным. Ему придётся принять обезболивающие или противовоспалительные средства, честно говоря, он действительно хорошо справился с ситуацией. Я думал, он может не выйти на втором тайм, но он продержался намного дольше», – цитирует Уэббера Daily Express.

Фернандеш рискует пропустить все тренировки команды на этой неделе и матч 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», который запланирован на 27 апреля. В текущем сезоне португалец провёл 29 матчей в чемпионате Англии и забил в них пять мячей.