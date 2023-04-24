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Капелло — о Кварацхелии: спад в игре Хвичи? Чушь!

Капелло — о Кварацхелии: спад в игре Хвичи? Чушь!
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Бывший тренер сборной России и итальянских «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло не согласен с тем, что в игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии наступил спад.

«Спад в игре Кварацхелии? Чушь! Его команда вот‑вот выиграет скудетто», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В последний раз грузинский футболист набирал очки больше месяца назад – 19 марта. Тогда он забил и сделал ассист в игре с «Торино». С тех пор он провёл шесть матчей за клуб и один за сборную Грузии.

Всего в этом сезоне на счету 22‑летнего игрока 36 матчей во всех турнирах в футболке «Наполи», в которых он отметился 14 голами и 16 результативными передачами.

Кварацхелия по-прежнему занимает второе место по результативным действиям в чемпионате Италии. На счету вингера 12 голов и 10 результативных передач.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 78 очков в 31 игре.

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