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«Челси» рассматривает вратаря «Интера» как главного кандидата на усиление позиции

«Челси» рассматривает вратаря «Интера» как главного кандидата на усиление позиции
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Руководство «Челси» всерьёз заинтересовано в приобретении голкипера «Интера» Андре Онана предстоящим летом. Представители лондонского и миланского клубов в ближайшее время планируют провести переговоры о трансфере футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, голкипер «Челси» Эдуард Менди покинет «Стэмфорд Бридж» в ближайшее трансферное окно. Лондонцы заинтересованы в подписании вратаря, который сможет на равных конкурировать с Кепой Аррисабалагой.

Сообщается, что боссы «Интера» намерены выручить с продажи Онана не менее € 40 млн.

Камерунский вратарь присоединился к миланскому клубу на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Аяксом» в конце июня 2022 года.

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