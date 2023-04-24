«Барселона» объяснила действия охраны, убравшей флаг Испании с рекламных щитов стадиона

«Барселона» выпустила официальное заявление по поводу инцидента, случившегося во время матча Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (1:0) и вызвавшего немалый ажиотаж в Испании.

Напомним, один болельщиков в футболке «Атлетико» вывесил баннер мадридского клуба, стилизованный под испанский флаг, чем вызвал негативную реакцию со стороны местных фанатов. Один из них грубо сорвал полотнище, после чего фана гостевой команды увела служба охраны стадиона.

«Вчера на стадионе случился эпизод, в котором пара болельщиков «Атлетико», расположившихся на втором ярусе, закрыла рекламу «Spotify» испанским флагом с гербом команды. На ситуацию отреагировала группа частной охраны стадиона, которая прибыла на место, чтобы разъяснить болельщикам внутренние правила клуба, которые, помимо прочего, запрещают вывешивать флаги или другие элементы, закрывающие рекламу стадиона.

Охрана поговорила с болельщиком «Атлетико», объяснила правила и спросила, есть ли у него претензии к местным фанатам. Этот человек, имевший симптомы алкогольного опьянения, заявил, что проблем не было, хотя некоторые местные болельщики ранее оскорбляли его. Болельщик сказал охранникам, что предпочитает следить за игрой с другой позиции, с более высокой части той же трибуны. Он встал, чтобы переместиться вместе со своим напарником. Частная охрана лишь сопровождала его, его ни в коем случае не перемещала насильственно и не выгоняла со стадиона. Таковы факты, которые полностью опровергают версии, распространяемые в некоторых СМИ и социальных сетях», – говорится в заявлении клуба.