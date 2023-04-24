Балахнин: «Ростов» на стабильном уровне проводит сезон, но команда слабее конкурентов

Российский тренер Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» (1:3) и высказался о выступлении ростовчан в турнире.
«Ростов» больше заслужил эту победу. Игра получилась непростой. Что касается второго гола Комличенко, то, конечно, он спорный. Но VAR все посмотрел. В этом моменте надо отдать всё на откуп VAR. Да, есть случаи, когда эта система ошибалась.
Пенальти в конце игры? Вроде бы 11-метровый назначили за один момент, а в итоге поставили за другой эпизод. Момент на Байрамяне — это пенальти.
«Ростов» целый сезон проводит на стабильном уровне. Команда играет не так ярко, но они выжимают максимум из того, что есть, поэтому игра в обороне стабильная. По уровню «Ростов» слабее конкурентов. «Спартак» пока проваливает весеннюю часть, но по уровню они сильнее «Ростова», — сказал Балахнин «РБ Спорт».
- 24 апреля 2023
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