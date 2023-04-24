Гаджи Гаджиев рассказал о целях махачкалинского «Динамо» на сезон

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал турнирное положение команды и ответил на вопрос о готовности выступать в Российской Премьер-Лиге в том случае, если динамовцы туда выйдут.

«Махачкалинское «Динамо» по ходу сезона задачи в Первой лиге не меняет. Мы готовимся к каждой следующей игре, нам надо расти, а там посмотрим, получится ли попасть в РПЛ в следующем сезоне. Специально проигрывать мы не собираемся. Не знаю, способна ли команда добиться повышения в классе в этом году.

Есть другие команды, которые впереди нас на много очков. Да, их можно отыграть, но также можно опуститься ниже в турнирной таблице. Всё равно пять очков – это большой гандикап для такого маленького количества игр в чемпионате, которые остались.

Потянем ли мы РПЛ, если всё-таки выйдем туда по окончании сезона? Инфраструктура у нас на порядок лучше многих команд Первой лиги, а вот финансовая составляющая у нас невысокая. Но эту тему я не хотел бы обсуждать», – цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков в 29 матчах. Отставание от «Енисея», который располагается на четвёртом месте, составляет пять очков. До конца регулярного сезона командам осталось провести шесть матчей.