Канчельскис: был бы руководителем «Зенита», поставил бы задачу 10 раз выиграть чемпионство

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.
«Чемпионат потерял интерес. Есть понимание, как исправить ситуацию, чтобы не один «Зенит» доминировал — если будет ресурс, правильный менеджмент и руководство, то тогда будет всё нормально, можно будет конкурировать с «Зенитом». Можно будет покупать не только бразильцев, но и аргентинцев.
Если бы я был руководителем в «Зените», поставил бы задачу 10 раз выиграть чемпионство и обойти «Спартак». Это возможно и реально! Думаю, «Зенит» к этому и идёт. Чтобы противостоять «Зениту», нужны ресурсы, менеджмент в клубе. Вот тогда можно бороться. Но мы видим, как лихорадит наши клубы. То одних тренеров приглашают, то других. Начинают менять по 5-6 специалистов. Как тогда они конкуренцию «Зениту» составить могут? Это смешно! У нас во многих клубах жулики и дилетанты работают», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 24 апреля 2023
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