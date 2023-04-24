«Бавария» в ближайшее время продлит контракт со своим защитником

«Бавария» и французский защитник клуба Лукас Эрнандес договорились о продлении контракта в ближайшие дни, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, новый контракт на улучшенных финансовых условиях между 27-летним футболистом и мюнхенцами будет рассчитан до конца июня 2027 года. Стороны пришли к согласию практически по всем пунктам нового соглашения.

Действующий контракт Эрнандеса с «Баварией» истекает в июне 2024 года. Трансферная стоимость игрока по данным интернет-портала Transfermarkt – € 50 млн.

В текущем сезоне Эрнандес провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал одну результативную передачу. Игрок продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки на ЧМ-2022.