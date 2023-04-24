Денис Маслов — о проблемах «Торпедо»: игры у команды нет весь год

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов поделился впечатлениями от выступления московского клуба в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4) и в целом от сезона.
«Не стал бы говорить, что борьба за выживание для «Торпедо» закончена. Об этом не нужно говорить. Играть надо до последнего тура. Вчера разыгрывалась возможная путёвка в стыки. Думаю, если ребята настроятся правильным образом, то смогут зацепить несколько игр. Нужно набирать очки. А каким образом — без разницы. Сказалась ли отставка Талалаева? Не только она повлияла на результаты. Игры у команды нет весь год. На команду повлияли все отставки 18 августа. Всё остальное не поддаётся объяснению», — цитирует Маслова «Спорт-экспресс».
«Торпедо» занимает последнее месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 24 матчах. Отставание от «Факела», который располагается на 14-м месте, составляет пять очков.
- 24 апреля 2023
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