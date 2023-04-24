Мостовой — об уходе гендиректора «Крыльев»: Андреев первым решил начать какой-то протест

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Вадима Андреева, который подал в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов» с знак протеста. Таким образом, Андреев выразил недовольство работой арбитров на матчах самарской команды.
«Я не удивлён уходом Андреева. Всё к этому и идёт. Может, он первым решил начать какой-то протест. Мы в начале сезона после возобновления говорили, что происходит что-то невообразимое. Из 15 пенальти, что свистят, девять как минимум не по-футбольному. Те, кто играл, понимают. Хотя все тоже по-разному трактуют футбол. Андреев, может, решил первым сказать. Может, кто-то последует за ним, посодействует», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 24 апреля 2023
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:44
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:50
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:59