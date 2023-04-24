Мостовой — об уходе гендиректора «Крыльев»: Андреев первым решил начать какой-то протест

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Вадима Андреева, который подал в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов» с знак протеста. Таким образом, Андреев выразил недовольство работой арбитров на матчах самарской команды.

«Я не удивлён уходом Андреева. Всё к этому и идёт. Может, он первым решил начать какой-то протест. Мы в начале сезона после возобновления говорили, что происходит что-то невообразимое. Из 15 пенальти, что свистят, девять как минимум не по-футбольному. Те, кто играл, понимают. Хотя все тоже по-разному трактуют футбол. Андреев, может, решил первым сказать. Может, кто-то последует за ним, посодействует», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.