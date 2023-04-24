Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — об уходе гендиректора «Крыльев»: Андреев первым решил начать какой-то протест

Мостовой — об уходе гендиректора «Крыльев»: Андреев первым решил начать какой-то протест
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Вадима Андреева, который подал в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов» с знак протеста. Таким образом, Андреев выразил недовольство работой арбитров на матчах самарской команды.

«Я не удивлён уходом Андреева. Всё к этому и идёт. Может, он первым решил начать какой-то протест. Мы в начале сезона после возобновления говорили, что происходит что-то невообразимое. Из 15 пенальти, что свистят, девять как минимум не по-футбольному. Те, кто играл, понимают. Хотя все тоже по-разному трактуют футбол. Андреев, может, решил первым сказать. Может, кто-то последует за ним, посодействует», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Гендиректор «Крыльев» заявил, что подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023