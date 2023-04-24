«Спартак» — «Краснодар»: гости открыли счёт на 12-й минуте
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Продолжается матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Краснодар». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара».
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 11'
На 12-й минуте матча Джон Кордоба открыл счёт.
Матч команд в первом круге, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:1 в пользу «Спартака». Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. У «быков» Сергей Бородин забил в свои ворота, а Эдуард Сперцян — в чужие.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.
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