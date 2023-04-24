Нигматуллин: в РПЛ напрашиваются перемены в виде плей-офф, нужно работать на зрелищность

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался об интриге в чемпионате России.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что «Зенит» будет чемпионом. Но чемпионат теряет свой интерес. Вероятно, напрашиваются какие-то нововведения и перемены из-за этого в виде той же системы плей-офф. Тогда интрига была бы жива до конца.

Из-за большого преимущества одной команды менять чемпионат — неоднозначное дело, но нужно стремиться к тому, чтобы соревнования были интересны от начала и до конца, была живая интрига. Однако на протяжении нескольких лет «Зенит» на длинной дистанции гораздо сильнее. Чемпионат становится смотреть не так интересно. Нужно работать на зрелищность. Я за систему плей-офф», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.