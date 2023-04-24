Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: ничья с «Локомотивом» будет уроком для ЦСКА — всегда нужно играть до конца

Масалитин: ничья с «Локомотивом» будет уроком для ЦСКА — всегда нужно играть до конца
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России между армейцами и «Локомотивом» (1:1).

«С самого начала ЦСКА и «Локомотив» играли в атакующий футбол. Это было вплоть до забитого мяча, а потом команды перестроились. Травма Пиняева помогла ЦСКА снизить атакующий потенциал «Локомотива». Во втором тайме ЦСКА играл хорошо, но не забили. Это будет уроком для армейцев, что всегда надо играть до конца.

Понятно, что «Локомотив» отскочил, но футболисты же старались и терпели. Это говорит о характере игроков. ЦСКА нужно было додавливать — забивать второй и третий мяч. Уже второй матч подряд армейцы владеют преимуществом, но не могут из него ничего извлечь», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай.

Материалы по теме
Тарханов — о матче ЦСКА с «Локо»: очень хорошая игра, открытый футбол, много атак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023