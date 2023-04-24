Масалитин: ничья с «Локомотивом» будет уроком для ЦСКА — всегда нужно играть до конца

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России между армейцами и «Локомотивом» (1:1).

«С самого начала ЦСКА и «Локомотив» играли в атакующий футбол. Это было вплоть до забитого мяча, а потом команды перестроились. Травма Пиняева помогла ЦСКА снизить атакующий потенциал «Локомотива». Во втором тайме ЦСКА играл хорошо, но не забили. Это будет уроком для армейцев, что всегда надо играть до конца.

Понятно, что «Локомотив» отскочил, но футболисты же старались и терпели. Это говорит о характере игроков. ЦСКА нужно было додавливать — забивать второй и третий мяч. Уже второй матч подряд армейцы владеют преимуществом, но не могут из него ничего извлечь», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай.