Гвардиола не позволил «Барселоне» арендовать Жоау Канселу зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заблокировал аренду защитника Жоау Канселу в «Барселону» зимой, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в январское трансферное окно каталонцы договорились с «Манчестер Сити» о переходе защитника, однако главный тренер «горожан» запретил завершать сделку. В результате португалец присоединился к «Баварии» на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб не планирует выкупать Канселу. Защитник также не входит в планы «Манчестер Сити», несмотря на долгосрочный контракт до 2027 года.

«Барселона» пристально следит за ситуацией вокруг игрока и готова предпринять ещё одну попытку приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 28-летний крайний защитник провёл 17 матчей в чемпионате Англии и десять – в Бундеслиге. В этих играх футболист отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.