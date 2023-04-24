Чанов: «Локомотив» не отскочил — заслужили ничью, а ЦСКА разбазарил свои моменты
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Российский тренер Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив» (1:1).
«Очень обидная ничья в матче ЦСКА — «Локомотив». Армейцы контролировали игру — нужно было побеждать. Сработало правило: не забиваешь ты — забивают тебе. У ЦСКА было преимущество и по результату, и по моментам, но их разбазарили. Закон футбола сработал.
Я бы не сказал, что «Локомотив» отскочил. Они заслужили ничью — забили в конце матча. Обидно, потому что сейчас очки на вес золота. Нельзя отдавать такие матчи», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В нынешнем сезоне чемпионата России ЦСКА располагается на четвёртом месте, а «Локомотив» — на 10-м.
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