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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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Джикия оказал первую помощь потерявшему сознание Кади

Джикия оказал первую помощь потерявшему сознание Кади
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу во время матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

В начале второго тайма при счёте 1:0 в пользу «Краснодара» Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках, а на поле вместо него вышел Алексей Ионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
4 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 11'   0:2 Батчи – 58'   1:2 Соболев – 63'   2:2 Соболев – 68'   2:3 Сперцян – 72'   3:3 Зиньковский – 81'   4:3 Промес – 84'

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.

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