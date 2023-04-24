Джикия оказал первую помощь потерявшему сознание Кади
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу во время матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
В начале второго тайма при счёте 1:0 в пользу «Краснодара» Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках, а на поле вместо него вышел Алексей Ионов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
4 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 11' 0:2 Батчи – 58' 1:2 Соболев – 63' 2:2 Соболев – 68' 2:3 Сперцян – 72' 3:3 Зиньковский – 81' 4:3 Промес – 84'
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.
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