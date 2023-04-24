Джикия оказал первую помощь потерявшему сознание Кади

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу во время матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

В начале второго тайма при счёте 1:0 в пользу «Краснодара» Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках, а на поле вместо него вышел Алексей Ионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.