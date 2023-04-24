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«Бавария» не планирует продление контракта с Дейли Блиндом

«Бавария» не планирует продление контракта с Дейли Блиндом
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33-летний защитник «Баварии» Дейли Блинд, скорее всего, покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «Баварии» уже уведомило игрока и его представителей о том, что продление контракта с защитником не планируется. Агенты футболиста занимаются поисками нового клуба для своего клиента.

Нидерландский защитник присоединился к «Баварии» в январе 2023 года на правах свободного агента. Футболист договорился о досрочном прекращении сотрудничества со своим предыдущим клубом – «Аяксом». Нидерландец подписал с баварцами соглашение, которое действует до конца июня 2023 года.

Недавно сообщалось, что мюнхенцы в ближайшее время продлят контракт с 27-летним Лукасом Эрнандесом, который является главным конкурентом Блинда на позиции левого и центрального защитника.

После перехода в «Баварию» Блинд сыграл лишь в пяти матчах во всех турнирах. Результативными действиями игрок не отмечался.

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