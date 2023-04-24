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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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«Спартак» — «Краснодар»: Соболев отыграл один мяч

«Спартак» — «Краснодар»: Соболев отыграл один мяч
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Продолжается матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Краснодар». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
4 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 11'   0:2 Батчи – 58'   1:2 Соболев – 63'   2:2 Соболев – 68'   2:3 Сперцян – 72'   3:3 Зиньковский – 81'   4:3 Промес – 84'

На 11-й минуте матча Джон Кордоба открыл счёт, а на 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 62-й минуте Соболев отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Матч команд в первом круге, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:1 в пользу «Спартака». Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. У «быков» Сергей Бородин забил в свои ворота, а Эдуард Сперцян — в чужие.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Краснодар» находится на седьмом месте, у команды 38 очков.

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