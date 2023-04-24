Анчелотти — о возвращении Месси в «Барсу»: для лиги это будет прекрасно. Лео мне нравится

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в стан вечного противника мадридцев – «Барселону».

«Месси может делать всё, что захочет. «Барселона» – тоже. Для меня это не является проблемой.

Мне нравится Месси как игрок. Для чемпионата Испании это может быть прекрасно», – приводит слова Анчелотти As.

35-летний аргентинский форвард покинул «Барселону» летом 2021 года, подписав контракт с «ПСЖ». На счету Месси в текущем сезоне 35 матчей в составе парижан во всех турнирах. Форвард отметился 20 голами и 19 результативными передачами.

Аргентинец выступал в составе сине-гранатовых 18 лет. Месси вместе с нынешним главным тренером «Барсы» Хави играли за каталонский клуб на протяжении 11 сезонов (с 2003 по 2015 год).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отпустить Месси бесплатно.