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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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РПЛ обновила рекорд по количеству пенальти в ходе одного тура

РПЛ обновила рекорд по количеству пенальти в ходе одного тура
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В заключительном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» на своём поле принимает «Краснодар» (на момент выхода новости счёт в матче 3:2 в пользу гостей) был назначен очередной 11-метровый удар, десятый в туре.

10 пенальти в ходе одного игрового тура – это абсолютный рекорд турнира. Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году, когда в 21-м туре чемпионата России судьи назначили девять 11-метровых ударов.

Отметим, что количество пенальти выросло в среднем во всех футбольных турнирах после внедрения системы видеоповторов в судействе. Именно после подсказки от VAR арбитр матча «Спартак» – «Краснодар» Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Краснодара». Пенальти реализовал Александр Соболев.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
4 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 11'   0:2 Батчи – 58'   1:2 Соболев – 63'   2:2 Соболев – 68'   2:3 Сперцян – 72'   3:3 Зиньковский – 81'   4:3 Промес – 84'
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