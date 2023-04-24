«Аталанта» дома уверенно обыграла «Рому»

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Рома». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Победу праздновали хозяева, уверенно обыграв соперника со счётом 3:1.
На 39-й минуте Марио Пашалич замкнул передачу Дувана Сапаты и вывел «Аталанту» вперёд.
За 15 минут до конца основного времени ещё одним голом в составе бергамасков отметился защитник Рафаэл Толой, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.
Подопечные Жозе Моуринью сумели сократить разрыв в счёте: на 83-й минуте в составе «Ромы» отличился Лоренцо Пеллегрини с передачи Андреа Белотти. Однако уже спустя 60 секунд полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс установил окончательный результат, поразив ворота Руя Патрисиу.
Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Джан Пьеро Гасперини – 3:1.
В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Рома» в домашнем матче минимально уступила «Аталанте» с аналогичным счётом – 0:1. Единственным забитым мячом в той игре отметился 19-летний защитник бергамасков Джорджио Скальвини на 35-й минуте.
Подопечные Жозе Моуринью располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 31 матча. «Аталанта» находится на седьмом месте, заработав 52 очка.
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