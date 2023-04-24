«Барселона» договорилась о финансировании проекта по обновлению стадиона на € 1,45 млрд

Каталонская «Барселона» сообщила о подписании договорённости с инвесторами по финансированию проекта Espai Barça, сообщает пресс-служба клуба.
Реализация проекта позволит начать работы по обновлению арены «Спотифай Камп Ноу». Кроме того, планируется возвести новые инфраструктурные объекты и модернизировать прилегающие к стадиону территории.
Совет директоров «Барсы» договорился о финансировании с 20 инвесторами, включая организации с мировым именем, на общую сумму € 1,45 млрд, что покрывает стоимость всех работ по проекту Espai Barça. По договору «Барселона» начнёт гасить долг после завершения работ на стадионе и сможет совершать платежи в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет, включая льготный период. Этот пункт позволит каталонскому клубу использовать доход, полученный от функционирования арены, по прогнозам, он составит около € 247 млн.
Сообщается, что имущество клуба не будет использоваться в качестве залога и на стадион не оформлялась ипотека.
- 24 апреля 2023
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