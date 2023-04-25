Директор «Айнтрахта»: это нормально, что «Бавария» интересуется Коло Муани

Директор «Айнтрахта» Маркус Крёше не удивлён, что мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему франкфуртской команды Рандалю Коло Муани.
«У нас не было контактов с руководством мюнхенцев по поводу Коло Муани, но для такого клуба, как «Бавария», нормально рассматривать Рандаля как вариант усиления атаки.
Коло Муани чувствует себя с нами очень комфортно. Кроме того, могу сказать, что «Бавария» – не единственный клуб, рассматривающий его кандидатуру», – приводит слова Крёше Sky Sport Germany.
Ранее сообщалось, что Рандалем Коло Муани также интересуется «ПСЖ». Французская команда готова будет заплатить за нападающего € 100 млн уже в предстоящее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету Коло Муани 40 матчей в составе «Айнтрахта» во всех турнирах, в которых он смог отметиться 20 голами и 12 результативными передачами.
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