Директор «Айнтрахта»: это нормально, что «Бавария» интересуется Коло Муани

Директор «Айнтрахта» Маркус Крёше не удивлён, что мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему франкфуртской команды Рандалю Коло Муани.

«У нас не было контактов с руководством мюнхенцев по поводу Коло Муани, но для такого клуба, как «Бавария», нормально рассматривать Рандаля как вариант усиления атаки.

Коло Муани чувствует себя с нами очень комфортно. Кроме того, могу сказать, что «Бавария» – не единственный клуб, рассматривающий его кандидатуру», – приводит слова Крёше Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что Рандалем Коло Муани также интересуется «ПСЖ». Французская команда готова будет заплатить за нападающего € 100 млн уже в предстоящее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Коло Муани 40 матчей в составе «Айнтрахта» во всех турнирах, в которых он смог отметиться 20 голами и 12 результативными передачами.