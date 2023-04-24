«АЗ Алкмар» разгромил «Хайдук» и выиграл Юношескую лигу УЕФА
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Завершился финальный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и хорватский «Хайдук». АЗ выиграл со счётом 5:0 и стал победителем турнира.
В концовке первого тайма Джейден Аддай открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 70-й минуте Эрнест Поку удвоил преимущество АЗ, а спустя шесть минут оформил дубль. На 79-й минуте Мекс Мердник забил четвёртый мяч команды, а на 87-й — пятый. На пути к финалу АЗ одолел в плей-офф «Айнтрахт» (5:0), «Барселону» (3:0), «Реал» Мадрид (4:0) и «Спортинг» (3:2).
Соревнование проводится среди команд до 19 лет. В прошлом году Юношескую лигу чемпионов выиграла португальская «Бенфика», в финале разгромившая австрийский «Зальцбург» (6:0).
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