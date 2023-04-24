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«АЗ Алкмар» разгромил «Хайдук» и выиграл Юношескую лигу УЕФА

«АЗ Алкмар» разгромил «Хайдук» и выиграл Юношескую лигу УЕФА
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Завершился финальный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и хорватский «Хайдук». АЗ выиграл со счётом 5:0 и стал победителем турнира.

В концовке первого тайма Джейден Аддай открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 70-й минуте Эрнест Поку удвоил преимущество АЗ, а спустя шесть минут оформил дубль. На 79-й минуте Мекс Мердник забил четвёртый мяч команды, а на 87-й — пятый. На пути к финалу АЗ одолел в плей-офф «Айнтрахт» (5:0), «Барселону» (3:0), «Реал» Мадрид (4:0) и «Спортинг» (3:2).

Соревнование проводится среди команд до 19 лет. В прошлом году Юношескую лигу чемпионов выиграла португальская «Бенфика», в финале разгромившая австрийский «Зальцбург» (6:0).

Юношеская лига УЕФА. Финал
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
АЗ Алкмар U19
Алкмар, Нидерланды
Окончен
5 : 0
Хайдук Сплит U19
Сплит, Хорватия
1:0 Аддай – 45'   2:0 Поку – 70'   3:0 Поку – 76'   4:0 Мердинк – 79'   5:0 Мердинк – 87'
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