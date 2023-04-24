«Спартак» проиграл только в одном из последних 15 матчей РПЛ

«Спартак» в домашнем матче 24-го тура РПЛ сумел вырвать победу у «Краснодара» (4:3). Таким образом, московский клуб проиграл лишь один из последних 15 матчей в чемпионате России (девять побед и пять ничейных исходов).

На этом отрезке подопечные Гильермо Абаскаля уступили только «Оренбургу» в выездном матче 20-го тура, который состоялся 18 марта (0:2).

Красно-белые, помимо «Краснодара», обыгрывали «Локомотив» (дважды: 1:0 и 2:1), «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Крылья Советов» (5:2), «Торпедо» (дважды: 1:0 и 2:1), «Химки» (5:0) и «Факел» (3:2).

Вничью команда играла с «Динамо» (3:3), «Уралом» (2:2), «Ахматом» (0:0), ЦСКА (2:2) и «Сочи» (1:1).

«Спартак» занимает третье место в чемпионате, набрав 48 очков. Отставание от «Ростова», идущего вторым – один балл.