«Спартак» проиграл только в одном из последних 15 матчей РПЛ

«Спартак» в домашнем матче 24-го тура РПЛ сумел вырвать победу у «Краснодара» (4:3). Таким образом, московский клуб проиграл лишь один из последних 15 матчей в чемпионате России (девять побед и пять ничейных исходов).
На этом отрезке подопечные Гильермо Абаскаля уступили только «Оренбургу» в выездном матче 20-го тура, который состоялся 18 марта (0:2).
Красно-белые, помимо «Краснодара», обыгрывали «Локомотив» (дважды: 1:0 и 2:1), «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Крылья Советов» (5:2), «Торпедо» (дважды: 1:0 и 2:1), «Химки» (5:0) и «Факел» (3:2).
Вничью команда играла с «Динамо» (3:3), «Уралом» (2:2), «Ахматом» (0:0), ЦСКА (2:2) и «Сочи» (1:1).
«Спартак» занимает третье место в чемпионате, набрав 48 очков. Отставание от «Ростова», идущего вторым – один балл.
- 24 апреля 2023
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