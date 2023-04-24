«Спартак» — лидер текущего сезона РПЛ по количеству волевых побед

«Спартак» снова показал характер. Команда Гильермо Абаскаля одержала победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:3), дважды отыгравшись по ходу игры, сначала со счёта 0:2, а потом – 2:3. Как сообщает Opta Sports, с начала сезона это уже четвёртая волевая победа в исполнении красно-белых, по этому показателю они являются лидером РПЛ.

Кроме того, московский «Спартак» лидирует в чемпионате России по количеству «волевых» очков, то есть очков, набранных в матчах, по ходу которых команда уступала в счёте – 16.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3. На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.