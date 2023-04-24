Арбитр Федотов: Безбородов хорошо провёл матч «Спартака» и «Краснодара». Была одна ошибка

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал работу Владислава Безбородова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3.

«Безбородов провёл хороший матч, хотя было нелегко. Была одна ошибка – он не назначил пенальти на Соболеве сам, только после просмотра VAR. Но это видеомомент, такое разглядеть тяжело. Что касается момента с падением Сперцяна, то там была обоюдная борьба, а потом Сперцян даже немного симулировал. В конце никаких рук у игроков «Спартака» в штрафной не было, тут Безбородов тоже разобрался. Оценка только 7,9, но это не по игре. По игре должно было бы быть 8,5», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.