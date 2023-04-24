Андрей Федун — о победе «Спартака» над «Краснодаром»: результат видите? Всё прекрасно!

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3.

«Результат видите? Если результат есть, значит, и матч хороший. Всё прекрасно!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, несколько минут назад «Спартак» одержал волевую победу в игре с «Краснодаром. На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.