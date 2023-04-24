«У «Спартака» есть сердце». Абаскаль — о волевой победе над «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал исход матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда переиграла «Краснодар» со счётом 4:3.

«Хочу попросить прощения, я потерял голос, мне очень тяжело говорить прямо сейчас. В сложные моменты команде помогает уверенность, сердце, командная работа. Важно сказать о трудностях: у нас много травмированных. Но мы показали, что у нашей команды есть сердце, для нас эта победа должна стать отправной точкой», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.