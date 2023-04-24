Абаскаль объяснил, почему убежал в раздевалку после финального свистка с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил свою реакцию после финального свистка матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда переиграла «Краснодар» со счётом 4:3.

«Мой спринт после свистка? Я всегда сразу убегаю в раздевалку. Особенно на нашем стадионе, потому что я знаю, как дойти до раздевалки быстро», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.