Абаскаль: даже Кордоба подбежал ко мне и сказал, что пенальти в пользу «Спартака» не было

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда переиграла «Краснодар» со счётом 4:3.

«С большим уважением отношусь к Ивичу. По его словам, про судейство нечего сказать. Весь матч скамейка «Краснодара» нервничала. Даже Кордоба во время матча подбежал ко мне и сказал, что пенальти не было», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.