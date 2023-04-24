Зарема Салихова: стервятникам, брызжущим ядом в адрес «Спартака», просьба заткнуться

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после победного матча московской команды с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России (4:3).
«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю. Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса.
Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать. Кстати, судья тоже молодец, не повёлся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», — приводит слова Салиховой Metaratings.
Сегодняшний матч закончился волевой победой «Спартака» со счётом 4:3. Красно-белые сперва отыгрались с 0:2, а позже – с 2:3. На 84-й минуте благодаря голу Промеса команда вырвала победу.
«Спартак» проиграл лишь один раз в 15 последних матчах чемпионата.
В нынешнем сезоне РПЛ москвичи располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.
- 24 апреля 2023
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:12
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:57
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:03
-
21:03
-
20:58
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:41