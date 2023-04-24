Зарема Салихова: стервятникам, брызжущим ядом в адрес «Спартака», просьба заткнуться

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после победного матча московской команды с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России (4:3).

«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю. Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса.

Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать. Кстати, судья тоже молодец, не повёлся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Сегодняшний матч закончился волевой победой «Спартака» со счётом 4:3. Красно-белые сперва отыгрались с 0:2, а позже – с 2:3. На 84-й минуте благодаря голу Промеса команда вырвала победу.

«Спартак» проиграл лишь один раз в 15 последних матчах чемпионата.

В нынешнем сезоне РПЛ москвичи располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.