Хавбек «Краснодара» Батчи: мы хорошо сыграли со «Спартаком», но разочарованы результатом

Полузащитник «Краснодара» Батчи подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:4).
«Команда сыграла хорошо. Мы проделали хорошую работу и сыграли хорошо. Просто иногда не получается контролировать то, что происходит в матче. Разочарованы результатом.
Что касается гола, когда я бежал с игроком защиты «Спартака», я увидел большое количество пространства. Увидел хороший шанс забить и побежал. Откуда такая скорость? Особо не тренирую. У меня изначально хорошая скорость. Это моя характеристика — я её использую как могу», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.
- 24 апреля 2023
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