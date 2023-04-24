Хавбек «Краснодара» Батчи: мы хорошо сыграли со «Спартаком», но разочарованы результатом

Полузащитник «Краснодара» Батчи подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:4).

«Команда сыграла хорошо. Мы проделали хорошую работу и сыграли хорошо. Просто иногда не получается контролировать то, что происходит в матче. Разочарованы результатом.

Что касается гола, когда я бежал с игроком защиты «Спартака», я увидел большое количество пространства. Увидел хороший шанс забить и побежал. Откуда такая скорость? Особо не тренирую. У меня изначально хорошая скорость. Это моя характеристика — я её использую как могу», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.