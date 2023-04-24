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Капитан «Краснодара» Сафонов высказался о поражении от «Спартака»

Капитан «Краснодара» Сафонов высказался о поражении от «Спартака»
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Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении своей команды от «Спартака» в матче 24-го тура чемпионата России (3:4).

«Мы играли хорошо. В пропущенных голах сегодня больше сказывалось невезение. Все голы были необязательные. Мне кажется, можно было ставить пенальти на Эдике. Не могу сказать, что мы сегодня были сильно хуже. Когда «Спартак» пытался нас прессинговать, мы хорошо выходили из обороны. Мы могли контролировать ход игры, но не повезло», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодняшний матч закончился волевой победой «Спартака» со счётом 4:3. Красно-белые сперва отыгрались с 0:2, а позже – с 2:3. На 84-й минуте благодаря голу Промеса команда вырвала победу.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.

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