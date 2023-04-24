Сафонов пожаловался делегату матча на оскорбления со стороны фанатов

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после финального свистка матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который завершился поражением южан со счётом 3:4, пожаловался официальному делегату на поведение посетителей «Открытие Банк Арены».
По словам вратаря, игроки «Краснодара» хотели пойти и поблагодарить своих болельщиков за поддержку, но не смогли этого сделать из-за нецензурной брани в свой адрес со стороны поклонников «Спартака».
«Я не знаю, ну, вы пометьте...» – сказал Сафонов, обращаясь к делегату. Сафонова поддержал полузащитник Эдуард Сперцян, вошедший в помещение следом за голкипером.
На видео, снятое в подтрибунных помещениях, также попал форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Автор первого в матче гола выглядел разгневанным и скрылся в коридоре, на ходу произнося испанские ругательства.
- 24 апреля 2023
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