Сафонов: фанаты «Спартака» кричали нам: «Иди на ###, «Краснодар». За это надо наказывать

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался на поведение болельщиков «Спартака».
«Если матом можно, то я могу повторить, что кричали фанаты «Спартака». Когда мы пошли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди на ###, «Краснодар»! Мне такое непонятно. Мы подарили прекрасную игру болельщикам, её было интересно смотреть — она была захватывающей. Инициатива уходила от одной команды к другой по несколько раз.
По итогу мне непонятно, почему такая реакция у болельщиков. Как мне написали: фанаты «Спартака» — это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально. На нашем стадионе вряд ли кто-то такое услышит в свой адрес. Такое должно нести за собой наказание, поэтому я пошёл к делегатам и сказал, что это ненормально.
Я не говорю, чтобы нам аплодировали. Но если «Спартак» так делает всегда, то болельщиков надо за это наказывать. Я всегда аплодирую болельщикам соперника за красивую поддержку, за то, что они создают атмосферу на матче. Для нас такое тоже классно и приятно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 24 апреля 2023
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