Капитан «Краснодара» Сафонов: сейчас даже судьи не понимают правила на 100%

Голкипер и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о работе арбитра в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила московскому «Спартаку» со счётом 3:4.
«Такое отношения, как сейчас, я вижу первый раз за всё время, что играл. Что касается судейства, то посмотрел моменты с повторов, которые нашёл, — там я ничего не увидел.
Я не могу сказать, что разбираюсь в правилах футбола на 100%. Сейчас даже судьи не понимают на 100% правила, учитывая, сколько они делают ошибок. Через пару дней все моменты рассмотрят — мы узнаем, сколько было сделано сегодня ошибок. Такие моменты можно по-разному: судья хочет поставить — поставит. Если не хочет — не поставит», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 24 апреля 2023
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