Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и тайм-коды:
00:13 — Привет, «Майнц»!
00:55 — Как относиться к происходящему в «Арсенале»?
14:41 — Обильно спорим по «Тоттенхэму». И немного по «Ньюкаслу»
41:23 — Как же похорошела «Бавария» при Тухеле!
52:38 — Даём оценку Аллегри и ругаемся из-за Хвичи
01:08:21 — «Барса» и «Атлетико» хороши, но куда делся Левандовски?
Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат»
Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале
Кирилл описывает тики-таку по-британски на примере матча «Ливерпуля» с «Форестом»
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 24 апреля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:43
-
23:32
-
23:29
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:12
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:57
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:40