Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143

Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143
Аудио-версия:
Комментарии

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:13 — Привет, «Майнц»!
00:55 — Как относиться к происходящему в «Арсенале»?
14:41 — Обильно спорим по «Тоттенхэму». И немного по «Ньюкаслу»
41:23 — Как же похорошела «Бавария» при Тухеле!
52:38 — Даём оценку Аллегри и ругаемся из-за Хвичи
01:08:21 — «Барса» и «Атлетико» хороши, но куда делся Левандовски?

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат»

Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале

Кирилл описывает тики-таку по-британски на примере матча «Ливерпуля» с «Форестом»

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

в iTunes
в Google Podcasts

в «Звук»

в приложениях Android

в «Яндекс.Музыке»

в плеере TuneIn

в плеере Castboх

в плеере Podster

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023