Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:13 — Привет, «Майнц»!

00:55 — Как относиться к происходящему в «Арсенале»?

14:41 — Обильно спорим по «Тоттенхэму». И немного по «Ньюкаслу»

41:23 — Как же похорошела «Бавария» при Тухеле!

52:38 — Даём оценку Аллегри и ругаемся из-за Хвичи

01:08:21 — «Барса» и «Атлетико» хороши, но куда делся Левандовски?

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат»

Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале

Кирилл описывает тики-таку по-британски на примере матча «Ливерпуля» с «Форестом»

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts



• в «Звук»



• в приложениях Android



• в «Яндекс.Музыке»



• в плеере TuneIn



• в плеере Castboх



• в плеере Podster