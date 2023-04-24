Соболев впервые в карьере совершил три результативных действия за матч

Полузащитник «Спартака» Александр Соболев впервые в карьере набрал три очка по системе «гол+пас». В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который завершился победой красно-белых со счётом 4:3, Соболев оформил дубль и отдал одну голевую передачу (Антону Зиньковскому).

Как сообщает Opta Sports, «Краснодар» – в целом любимая «жертва» хавбека «Спартака» в матчах чемпионата России. Соболев забил восемь мячей и оформил один ассист в девяти играх с краснодарским клубом в рамках РПЛ.

Напомним, на 11-й минуте матча Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут полузащитник оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт с передачи Соболева, а затем Квинси Промес принёс красно-белым победу.