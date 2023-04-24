Соболев: первый тайм с «Краснодаром» — худший за всю мою карьеру в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал итоги матча 24-го тура чемпионата России, в котором его команда дома обыграла «Краснодар» со счётом 4:3.
«Выиграли и заработали три очка — это хорошо. Эмоциональная победа, да и счёт красивый! Но снова пропустили три мяча во второй домашней игре подряд. Детские ошибки… Но такая игра в обороне… Да и не только в обороне. То, как играли в первом тайме — это непозволительно.
Так нельзя играть дома при своих болельщиках. Первый тайм с «Краснодаром» — худший за всю мою карьеру в «Спартаке» Завелись, когда вышли на второй. Понимали, что надо включаться и быть злее. Да, пропустили, но нашли в себе силы забить», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сегодняшний матч закончился волевой победой «Спартака» со счётом 4:3. Красно-белые сперва отыгрались с 0:2, а позже – с 2:3. На 84-й минуте благодаря голу Промеса команда вырвала победу.
«Спартак» проиграл лишь один раз в 15 последних матчах чемпионата.
В нынешнем сезоне РПЛ москвичи располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.
- 24 апреля 2023
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