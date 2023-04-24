«Поворачиваю голову — человек без сознания». Защитник «Спартака» Маслов — о травме Боржеса

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором москвичи принимали дома «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3.

«Смешанные ощущения. Расстроены счётом, но довольны результатом. В первом тайме ничего не получалось. Моментов особо и у наших ворот не было, и у чужих. Просто была какая-то странная игра. Вряд ли мы смотрелись сонными — все были заряжены. Бывают такие дни, когда ничего не получается.

Эпизод с Кади? Сначала был обычный игровой безобидный контакт, потом продолжили играть. Я услышал шум, поворачиваю голову — человек лежит без сознания. Хорошо, что Георгий быстро сориентировался и начал оказывать помощь. Хорошо, что не было видно с трибун», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.