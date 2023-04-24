Джикия: у команды будет разбор ошибок с «Краснодаром» — действия Дуарте эксперты разберут

Защитник и Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал эпизод со вторым пропущенным голом в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые принимали «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3.

«Что произошло в эпизоде с голом Батчи? Нам забили гол. Действия Дуарте у нас эксперты разберут. Были моменты, когда всем в команде сегодня было тяжело. Мы все вместе пропускаем и все вместе забиваем. Что касается фамилий, то отдельно я разбирать не буду. У нас будет разбор игры и ошибок — все вместе разберём», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.