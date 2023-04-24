Анчелотти — о перспективах «Реала» в Ла Лиге: команда хочет сократить разрыв с «Барсой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о турнирных перспективах своей команды в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«Отражает ли разрыв в 11 очков реальную разницу между «Реалом» и «Барсой»? Что касается качества команд, то между нами нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.

Мелкие детали определили этот разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах», – приводит слова Анчелотти As.

После 30 туров Ла Лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 76 очков. Подопечные Анчелотти располагаются на втором месте, имея 65 баллов в активе. «Реал» опережает «Атлетико», идущий третьим, на пять очков.

В нынешнем сезоне мадридский клуб пять раз встречался с каталонцами в очных матчах: дважды в чемпионате и Кубке и ещё один раз в Суперкубке Испании. Подопечные Анчелотти одержали две победы в этих играх и потерпели три поражения. Общая разница мячей – 9:7 в пользу «Реала».