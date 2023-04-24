Георгий Джикия рассказал, как решил помочь Боржесу, потерявшему сознание во время матча

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как помогал полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу во время матча 24-го тура чемпионата России.

«Мы столкнулись. Понятно, что есть игра. Но также есть и человеческие качества. Я почувствовал контакт, а когда бежал назад, увидел, что он лежит без сознания — помог, чем смог.

Я видел, потому что был рядом с ним. Любой, кто был бы рядом, оказал помощь. Что касается навыков, то у нас есть медицина, которая иногда проводит лекции. Но есть и другая сторона: когда такой контакт происходит, то не совсем верно трогать и оказывать помощь, если ты не разбираешься. Этим можно навредить, потому что ты не знаешь, в чём проблема и какая травма.

Понятное дело, что в такой ситуации чем могу, тем помогаю. Любой на моём месте поступил бы так же. Он ударился головой о плечо. Геройствовать здесь точно не будем. Я думаю, что серьёзная травма. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы восстановился и радовал болельщиков «Краснодара», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.