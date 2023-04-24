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Александр Соболев: пенальти на мне в матче с «Краснодаром» — стопроцентный

Александр Соболев: пенальти на мне в матче с «Краснодаром» — стопроцентный
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 24-го тура чемпионата России, в котором его команда дома обыграла «Краснодар» со счётом 4:3.

«Пенальти на мне — стопроцентный. Мяч летел, мне попали в опорную ногу — я упал», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, что Александр Соболев впервые в карьере набрал три очка по системе «гол+пас». В матче с «Краснодаром» нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу на партнёра по команде Антона Зиньковского.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.

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